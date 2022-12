Ťažko chorý Filipko zvádzal na onkológii tvrdý boj: Čo pre neho urobili spolužiaci, vháňa slzy do očí

Neuveriteľná ľudskosť a spolupatričnosť! To, ako sa k ťažko chorému Filipkovi z Levíc zachovali jeho spolužiaci a učitelia, vháňa slzy do očí. Keď malému školákovi pred dvoma rokmi diagnostikovali onkologické ochorenie, jeho kamaráti z triedy ho v tom nenechali samého.

Nielenže ho povzbudzovali cez videohovory, ale dokonca mu zložili a nahrali aj pesničku. Zaslúžene získali ocenenie Detský čin roka. Po covidovom druhom ročníku sa Filipko neskutočne tešil na prezenčné vyučovanie. Chýbali mu kamaráti a všetky šibalstvá, ktoré s nimi každodenne zažíval. No radosť netrvala dlho. Prišiel október, Filipko začal kašľať a pridali sa bolesti bruška.

„Nasledovali vyšetrenia, operácia a v januári slová, ktoré nikto z nás nechcel počuť. Hodgkinov lymfóm, chemoterapia... Zo dňa na deň sme nastúpili do nemocnice a začali onkoliečbu. Všetko sa zrazu zmenilo. Filipko nemohol chodiť do školy ani medzi ľudí, lebo mal oslabenú imunitu. A prišiel aj o vlásky. Ani šiltovka s Messiho podpisom nepomohla. Bolo to ťažké obdobie,“ opisuje mama Marianna (41) chvíle, keď sa rodine prevrátil život naruby.

Smutná trieda

Fifko bol v tom čase tretiak, jeho spolužiaci však aj po takmer dvoch rokoch majú stále v živej pamäti, ako im veľmi chýbal. „Najskôr sme boli smutní, keď nám pán učiteľ povedal, že je v nemocnici. Hlavne chalani, lebo nemali s kým hrávať futbal. My sme spolu hrávali spoločenské hry,“ spomína Ninka na okamih, ktorý aj ich triede zmenil život. Spolu s učiteľmi začali rozmýšľať, ako mu ukázať, že sú aj v jeho utrpení stále s ním.

Najprv začali písať pozdravy, na ktorých nechýbala ani kresba futbalového tímu, ktorému Filipko fandí. Neskôr s ním komunikovali aj cez videochat. „Taký najväčší cieľ pre nás bol, aby bol Fifo veselý, tak sme mu posielali listy, povzbudzovali sme ho, aby konečne vyzdravel,“ dodáva spolužiak Noel. Sám Filipko len skromne sklopí oči a od dojatia ťažko hľadá slová. „Boli úžasní a som rád, že som medzi nimi,“ povie tíško.