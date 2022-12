Mikas dvíha varovný prst: Epidémia tentokrát zrejme príde skôr! Ako sa vyhnúť nákaze?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) očakáva po vianočných prázdninách nárast chorobnosti. K celoštátnej chrípkovej epidémii obvykle dochádza na prelome januára a februára, ale môže to byť aj skôr.

Predchádzajúce dve chrípkové sezóny boli neštandardné. „V dôsledku vtedy prebiehajúcich fáz pandémie COVID-u boli celoplošne nastavené opatrenia a celoštátnu chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas. Obdobný vývoj chorobnosti počas aktuálnej chrípkovej sezóny Úrad verejného zdravotníctva očakával. Cez sviatky zvykne každý rok počet chorých klesnúť, pretože deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí.

Hygienici odporúčajú obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkať sa tváre a očí neumytými rukami a nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi. Radia dodržiavanie respiračnej etikety, a to kýchanie a kašľanie do vreckovky, nie do dlane. Použité vreckovky treba vyhodiť do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyť ruky vodou a mydlom alebo si ich vydezinfikovať.