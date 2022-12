Chystáte sa na turistiku či lyžovanie? Pozor, nebezpečenstvo číha na všetkých pohoriach!

Pre všetky pohoria je dopoludnia vyhlásený 1. stupeň lavínového nebezpečenstva.

Sneženie s vetrom počas dňa vytvorí na východných a juhovýchodných svahoch nebezpečné vankúše na veľmi tvrdom povrchu, čo zvýši aj lavínové nebezpečenstvo. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke.

Počas druhého sviatku vianočného bolo aj na horách veľmi teplo, s teplotami nad 0°C až do výšky 2 400 m.n.m.. Sneh je pri povrchu vlhký. Počas stredy bude od severozápadu prechádzať studený front, čo znamená ochladenie a stuhnutie hornej časti snehovej pokrývky. Počas toho je očakávané aj nevýrazné sneženie, najmä v Západných a Vysokých Tatrách, s množstvom snehu do 8 cm. Ten bude pomerne silným vetrom prenášaný do východných a juhovýchodných závetrí.