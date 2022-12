Predstavujeme unikát v celej Európe: V tomto sú Česi a Slováci počas Vianoc úplne jedineční!

Množstvo rozprávok, ktoré sa na Vianoce v Česku a na Slovensku odvysielajú v televízii, nemá v Európe obdobu. Táto novodobá tradícia vznikla v období socializmu.

Jej obľúbenosť súvisí s túžbou ľudí vrátiť sa do detstva – do doby, keď bolo všetko v poriadku a svet nebol komplikovaný. Spravodajkyni TASR to povedal český etnológ a riaditeľ Národného ústavu ľudovej kultúry (NÚLK) v Česku Martin Šimša.

"Česi a Slováci sú úplne jedineční v celej strednej Európe, pretože to množstvo odvysielaných rozprávok v čase vianočných sviatkov nemá nikde inde obdobu," povedal Šimša. Pozeranie rozprávok je podľa neho typickým dôkazom, že sa chceme vrátiť k tomu, čo už poznáme, čo je tradičné a čo nás vracia do doby detskej istoty. "Vyžadujeme tie staré osvedčené rozprávky, či už Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou na čele alebo Popoluška," uviedol etnológ.

Česi si na tradíciách podľa neho potrpia. "Vianoce sú typickým príkladom, že na tradíciách veľmi lipneme, aj keď často je z nich vytesnený náboženský rozmer, ľudia si ho s nimi nespájajú," povedal Šimša. Stredobodom vianočných sviatkov je pre Čechov účasť na polnočnej omši. To, že ide o slávnostnú vigíliu, teda nočné bdenie, však podľa neho nevnímajú.