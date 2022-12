Aj takto môžu vyzerať Vianoce za mrežami: Väzňov čaká celý rad zaujímavých aktivít

Väznené osoby sa môžu počas Štedrého dňa zapojiť do viacerých aktivít vrátane športových turnajov. Okrem iného v dáme, šachu, stolnom tenise, šípkach či kockách.

Vianočnú atmosféru si spríjemnia pečením koláčov, zdobením stromčekov, výrobou darčekov, varením vianočných jedál a spievaním kolied. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. "Pripravené sú rôzne záujmové a športové aktivity, napríklad besedy, rozhovory, kvízy, prednášky, turnaje a súťaže. Do pripraveného vianočného programu sa zapoja aj pozvaní hostia, ktorí svojou prítomnosťou, hudbou a spevom potešia počas sviatkov všetkých za múrmi väzníc," priblížila s tým, že do programu sa môže zapojiť každá väznená osoba bez rozdielu veku, kultúry či tradícií. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väzni mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h.

Môžu sa tiež zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch a koledách. "Počas Vianoc je umožnené počúvať vianočné vinše, koledy, rozhlasové vysielanie, sledovať televízne vysielanie, zúčastniť sa na premietaní vianočných filmov a rozprávok prostredníctvom videoprojekcie alebo využívať čas na telefonovanie s blízkymi osobami," doplnila hovorkyňa.