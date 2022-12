Slováci, pripravte sa na netradičné Vianoce: Sneh ani poľadovicu neočakávajte!

Hmlisté počasie pretrvá na väčšine územia Slovenska až do predpoludnia Štedrého dňa. Výstraha pred hmlou, ktorú Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v piatok ráno, platí až do soboty (24. 12.) do 10.00 h.

"Hmla môže spôsobovať zníženie dohľadnosti na 50 až 200 metrov," upozorňujú meteorológovia o riziku, s ktorým je potrebné rátať na cestách vo všetkých regiónoch Slovenska s výnimkou južných častí Trnavského a Nitrianskeho kraja. Počas Štedrého dňa varuje SHMÚ pred víchricou na horách severného a stredného Slovenska. "Nad pásmom lesa môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h, v nárazoch 110 - 135 km/h," približuje výstraha upozorňujúca na nebezpečenstvo, ktoré takýto vietor predstavuje pri turistike či horolezectve. Do sobotňajšieho predpoludnia sú stále aktívne aj hydrologické výstrahy SHMÚ pred povodňami v okrese Michalovce a okrese Trebišov z dôvodu hladín riek Latorica a Bodrog.