Juraj Hrabko len krúti hlavou: Kto drží „kľúče od miešačky“ a kde sa „pečie politika“!

Dohoda o podpore štátneho rozpočtu ukazuje, že si poslanci začali uvedomovať dôsledky vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO). V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Hoci podľa pôvodného plánu sa o rozpočte malo hlasovať v januári, parlament ho schválil už v decembri.

Hoci podľa pôvodného plánu sa o rozpočte malo hlasovať v januári, parlament ho schválil už v decembri. "Je to uhol pohľadu. Doteraz sa o štátnom rozpočte tak neskoro ešte nerozhodovalo," upozornil Hrabko.

"Samozrejme, stranícke problémy zapríčinili to, že sa uvažovalo aj o odsunutí na január a začiatok roka s rozpočtovým provizóriom. Potom politici dostali rozum a dokázali sa dohodnúť," dodal.

K ústupkom podľa neho pristúpila tak SaS, ako aj zvyšok bývalej vládnej koalície. "Dokázali dohodu pretaviť aj do hlasovania. Aký kvalitný je rozpočet, to sa ešte uvidí. Ale dobrá správa je, že je rozpočet schválený. Chyby alebo nedorozumenia sa dajú napraviť aj počas budúceho roka," poznamenal Hrabko.

Čo sa týka vlády, "kľúče od miešačky" podľa neho drží prezidentka Zuzana Čaputová. "Platí, že to, ako bude, rozhodne pani prezidentka. Rozhoduje o tom, kto bude vládnuť. Nerozhoduje o situácii v parlamente," upozornil. Parlament by však podľa neho mohol prevziať iniciatívu iba zmenou ústavy.

"Politické strany by si mali premyslieť, čo ďalej, keď už si dokázali povaliť vládu. Evidentne to doteraz premyslené nemali. Ukazuje sa, že ešte sú schopné nájsť nejakú dohodu, to ukázal príklad so štátnym rozpočtom. Strany by sa mali prebrať z 'oplašenia' a začať uvažovať politicky," naznačil Hrabko.

Kľúčová politika sa však podľa neho aktuálne "pečie" v Prezidentskom paláci. "Uvidíme, akú stratégiu zaujme pani prezidentka. Niečo už naznačila, niečo sa dozvieme z novoročného príhovoru," uzavrel Hrabko.