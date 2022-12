Dojemná akcia barberov a tetovača v Lučenci pred Vianocami: Ostrihané hlavy pomôžu chorej Emke (8)!

Ostrihali sa, oholili či potetovali a tým pomohli dievčatku s ťažkým osudom. Deväť barberov s tetovačom z Lučenca sa spojilo, aby pred Vianocami urobili dobrý skutok akciou Účes ako dar. Počas 12 hodín ostrihali v nákupnom centre množstvo ľudí, no peniažky si nenechali pre seba, ale darovali ich Emke (8) s detskou mozgovou obrnou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S nápadom prišli bratia Jozef a Ladislav Balážovci z J&L Barbershopu.vraví Jozef s tým, že Emka sa narodila s detskou mozgovou obrnou, nedokáže chodiť a takmer nevidí. Výťažok z akcie poputuje na rehabilitácie a lieky.

Dojatá mamička

Do pomoci sa zapojilo deväť barberov a tetovač Ľubomír Frančiak. Niektorí holiči mali svoje kreslo neustále obsadené stálymi klientmi, no prišli sa ostrihať a oholiť aj okoloidúci. Každý mohol prispieť ľubovoľnou sumou. Do našej uzávierky sa podarilo vyzbierať okolo 1 000 eur.

„Som veľmi šťastná, ani neviem, čo mám povedať. Veľmi nám to pomôže, pretože liečba našej dcérky je pre nás finančne nesmierne náročná. Potrebujeme peniažky na rehabilitácie, kúpele, lieky a okuliare,“ teší sa mamička Romana, ktorá sa dcérke s detskou mozgovou obrnou a nevyvinutými očkami venuje 24 hodín denne.

„Poškodenie zraku zistili hneď po narodení, no obrnu len keď mala dva roky. Odvtedy podstúpila tri operácie očiek a bedrových kĺbov. Ešte ju čaká uvoľňovanie šliach a stehenných svalov,“ dodala starostlivá mama.