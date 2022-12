10 najčastejších detských otázok o Ježiškovi: Viete, ako odpovedať svojim ratolestiam?

S príchodom najkrajších sviatkov roka sa niektorí z nás, ktorí majú doma drobčekov, môžu pripraviť na ich zložité otázky. Naozaj existuje Ježiško? Donesie nám darčeky? Nie je vymyslený? Čítal môj list? A kde je v lete? No ako im odpovedať? Nový Čas sa opýtal odborníkov na detskú psychológiu z portálu Mojra.sk.

Je zložité odhadnúť, kedy treba deťom povedať pravdu. Odborníci sa zhodujú v tom, že záleží na vašom dieťati a na tom, aký máte vzťah. Niektorým treba pravdu povedať skôr, iných je lepšie počkať. Rozhodnite vy. „Pre deti je to kúzelné obdobie čakania na to, čo si tento rok nájdu pod vianočným stromčekom,“ hovorí pani doktorka Daniela Rozkošová z online poradne Mojra.sk.

Buďte úprimní

Daniela Rozkošová, psychologička online poradne Mojra.sk

V období troch až šiestich rokov života má dieťa svoju fantáziu veľmi silno rozvinutú. A preto je v tomto časovom rozhraní veriť na Ježiška úplne normálne a prirodzené. V období nástupu dieťaťa do školy dieťa stráca magické myslenie a hľadá súvislosti. Zorientovať sa vo veciach mu pomáha v dnešnej dobe internet, kamaráti, knihy či filmy. Tak ako pri riešení každého problému, aj pri tomto vysvetľovaní reality je dobré na nič netlačiť. Deti na to v drvivej väčšine prídu samy! Ak by ste však chceli, aby Vaše dieťa poznalo pravdu skôr, určite začnite rozhovor úprimne a citlivo. Nezabudnite sa ho opýtať, čo by o tejto téme chcelo ešte vedieť alebo čo ho zaujíma.

1. Kde je Ježiško v lete?

Ježiško býva v nebíčku a odtiaľ celý rok pozoruje deti. Samozrejme, má aj pomocníkov. Malí anjelici dávajú spolu pozor na všetky deti a začujú aj to najtichšie prianie.

2. Odkiaľ má Ježiško dosť peňazí na toľko darčekov?

Darčeky mu celý rok pomáhajú vyrábať anjelici. Môžete povedať aj to, že Ježiško občas nakupuje v obchodoch, ale neplatí takými peniazmi, ako máme my na zemi. Platí šťastím, láskou a dobrom.

3. Kamaráti hovorili, že Ježiško neexistuje a darčeky dávajú rodičia. Ako to naozaj je?

Ak cítite, že dieťa ešte chce veriť, neustupujte. Povedzte, že k priateľom možno Ježiško nechodí, asi sa tak dohodli, ale k vám jednoznačne nosí darčeky on.