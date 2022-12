Kollár to vidí jasne: Toto sa stane, ak sa do konca januára nedohodneme! Politikov prosí o jedno

Ak sa do konca januára nepodarí schváliť zmenu Ústavy SR o možnosti skrátiť volebné obdobie a dohodnúť predčasné voľby, nastane úradnícka vláda. Tvrdí to predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár. Hovorí o potrebe predčasných volieb najneskôr v septembri.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizuje januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Šéf SaS Richard Sulík odmietol, že by schválenie rozpočtu znamenalo začiatok ďalšej spolupráce SaS a koalície. Líder OĽANO Igor Matovič pripúšťa dohodu na predčasných voľbách.

"Máme možnosť do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám do leta v tomto roku. V prípade, že sa tak neudeje, ku koncu januára alebo začiatkom februára prezidentka vymenuje úradnícku vládu. Ja osobne s touto formou vlády nebudem asi súhlasiť, ale budem konštruktívny. Musíme pripraviť voľby, to je najlegitímnejšie," povedal Kollár. Premiérovi nebude kaziť rokovania o 76, ale podmienkou Sme rodina budú predčasné voľby.

Podľa šéfa NR SR treba Slovensko vyviesť z marazmu. "Musíme pripraviť predčasné voľby, aby ľudia mohli nanovo rozdať karty," povedal. Pokiaľ budú voľby, prosí politikov, aby nestrašili obyvateľov návratom mafie, ale ani osobami opozičných lídrov Roberta Fica a Petra Pellegriniho či lídrami Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Poslancov i lídrov poprosil, aby si uvedomili, že ľudia sa vedia rozhodnúť, komu dajú svoj hlas a zvolia si ho za zástupcu do parlamentu.

Premiér sa plánuje v januári stretávať a s politikmi z demokratického spektra, no nie s lídrami Smeru-SD a Hlasu-SD Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, pretože ich nepovažuje za ľudí, ktorí by rozumeli demokracii. Nebude rokovať ani s extrémistami. V novej 76 teda nechce s týmito subjektmi rátať.