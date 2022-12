Matovič venoval Sulíkovi posledný odkaz na rozlúčku: Slová ako po ťažkom rozchode!

Predseda hnutia OĽaNO a poverený minister financií Igor Matovič „definitívne skončil" s predsedom strany SaS Richardom Sulíkom. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Nepíšeme si správy, nepíšem mu maily, nebudem mu volať po polnoci, nebudem sa s ním rozprávať a nepôjdem s ním do žiadnej koalície," povedal Matovič. Sulík je podľa neho človek, ktorý slúži mafii a je mimoriadne nebezpečný.

Predseda vlády Eduerd Heger (OĽaNO) zároveň potvrdil, že k odvolaniu Matoviča z funkcie ministra, čo bol prísľub strane SaS za podporu rozpočtu, by malo dôjsť v piatok 23. decembra. Matovič v tejto súvislosti povedal, že ešte nevie, či sa vráti do parlamentu. Vylúčil ale, že by obsadil post podpredsedu parlamentu alebo šéfa poslaneckého klubu OĽaNO.