Peter z Banskej Štiavnice vyrobil najväčší pohyblivý betlehem z dreva na svete: Unikát neustále dopĺňa a... Tak to vám spadne sánka!

Stále sa zväčšuje! Drevený pohyblivý betlehem, ktorý je najväčší svojho druhu na svete, už roky vyrába Peter Chovan (53) z Banskej Štiavnice. Rezbár budúci rok plánuje pridať diela, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou banskoštiavnického regiónu. Tie však pribudnú až po týchto sviatkoch.

„S kamarátmi sme začali s výrobou tohto môjho projektu v roku 2007. Najskôr som si myslel, že to skončí ako hŕba dreva niekde v šope, a vidíte, vzniklo z toho toto a ešte nekončíme. Rád na dielach pracujem dlhé roky. Preto z toho vznikol najväčší, pohyblivý a čisto drevený betlehem na svete, pričom s jeho budovaním som ešte neskončil,“ prezradil rezbár s tým, že ho postupne a pravidelne dopĺňa.

„Teraz plánujem vyrobiť tajchy, v ktorých by cirkulovala voda. Malo by ísť o sieť vodných diel, resp. nádrží Richňava, Bakomi, Vindšachta a Evička, ktoré sú navzájom prepojené. Tie by boli aj v mojom betleheme, a to na jeho ľavej strane,“ doplnil. A koľko mu bude ich výroba trvať? „Záleží na nálade. Môže to byť do mesiaca, dvoch hotové, ale keď ju mať nebudem, môže to trvať aj pol roka,“ uzavrel.

Čo všetko obsahuje