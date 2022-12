Kauza cintorína v Ladomirovej sa opäť otvára: Vo vyšetrovaní má polícia pokračovať

Polícia má pokračovať vo vyšetrovaní kauzy údajného nelegálneho zásahu do cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ladomirová v okrese Svidník. Vyplýva to z rozhodnutia Okresnej prokuratúry (OP) vo Svidníku, ktoré TASR sprostredkoval hovorca Krajskej prokuratúry Prešov Marián Spišák. Upozornil na to Denník N.

"V uvedenej veci prokurátor OP Svidník po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho spisového materiálu zrušil rozhodnutie vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Svidník o postúpení veci na prejednanie iného správneho deliktu a uložil mu vo veci pokračovať vo vyšetrovaní," priblížil hovorca. Vyšetrovateľ okresnej kriminálky vo Svidníku pôvodne v kauze prečinu hanobenie miesta posledného odpočinku ukončil vyšetrovanie. "Predmetnú vec postúpil príslušnému okresného úradu, pretože skutok by mohol byť iným správnym deliktom," uviedol pre TASR prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Hoax ohľadom zničeného cintorína v Ladomirovej je v rukách polície: Je na čase konať! Vzhľadom na citlivosť skutku a potreby vykonať ďalšie procesné úkony, nie je podľa jeho slov možné poskytnúť ďalšie bližšie informácie k predmetnému konaniu. Ruská ambasáda v polovici septembra uviedla, že vtedajší starosta obce Ladomirová Vladislav Cuper dal cintorín bagrom zrovnať so zemou. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach. Polícia vtedy informácie Ruskej federácie označila za hoax.