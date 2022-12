Najnovší volebný prieskum prekvapil, líder tejto strany musí smútiť: Poriadny prepad!

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhral Hlas-SD so ziskom 19 percent hlasov. Nasledovali by Smer-SD (16,6 percenta) a Progresívne Slovensko (PS) s 12,8 percenta.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza a denník Sme. Štvrté v poradí by skončilo hnutie Sme rodina so ziskom 8,2 percenta, za ním by nasledovalo OĽANO (7,4 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj Republika so 6,9 percenta a KDH so ziskom 5,9 percenta. Strana SaS sa prepadla k hranici zvoliteľnosti, vo voľbách by získala len 5,6 percenta.

Hlas-SD by tak mal v parlamente 35 kresiel, Smer-SD 30. Progresívne Slovensko by obsadilo 23 postov, Sme rodina 15 postov a OĽANO 14. Republika by mala 12 poslancov, KDH 11 a SaS desať poslancov.

Prieskum sa konal od 16. do 20. decembra na vzorke 1180 respondentov.