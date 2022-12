Rokovanie v národnej rade je prerušené: Situácia je podľa Blanára dosť neprehľadná

Rokovanie Národnej rady (NR) SR v stredu prerušili do 14.00 h. V pléne to oznámil podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Popoludní by sa malo pristúpiť k otvoreniu diskusie o štátnom rozpočte na budúci rok, v rámci ktorej by doň mali pribudnúť pozmeňujúce návrhy.

"Keďže situácia je dosť neprehľadná, samotní predkladatelia pozmeňujúcich návrhov nevedia presne odhadnúť, kedy budú pozmeňujúce návrhy k dispozícii, neostáva mi nič iné, aby som prerušil rokovanie Národnej rady až do 14.00 h," priblížil Blanár s tým, že treba vytvoriť priestor na spracovanie pozmeňujúcich návrhov. Blanár priblížil, že o 14.00 h pristúpi plénum formálne k hlasovaniu o štátnom rozpočte, pri ktorom sa otvorí rozprava na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Tie by mali byť súčasťou prípravy ďalších zákonov, ktoré sa budú odvíjať od štátneho rozpočtu.