Chrípková sezóna trápi Slovensko: Strašné, ako sú na tom základné školy v Košiciach

Celkovo v 20 základných školách (ZŠ) a šiestich materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bol k utorku (20. 12.) prerušený výchovno-vzdelávací proces. Dôvodom je vysoké percento výskytu respiračných chorôb. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková.

Do štvrtka (22. 12.) sa nevyučuje v 16 z 34 košických ZŠ, kde chorobnosť dosahuje 30 až 58 percent. Zároveň pre zvýšenú chorobnosť vyhlásili riaditelia štyroch ďalších ZŠ riaditeľské voľno. "Oproti minulému týždňu je to prudký nárast, keď počet zatvorených škôl vzrástol zo šesť na súčasných 16, respektíve 20, ak berieme do úvahy aj riaditeľské voľno. Najhoršie je na tom momentálne ZŠ Starozagorská, kde sa chorobnosť pohybovala na úrovni 58 percent," uviedla.

Aj v súvislosti s MŠ, z ktorých je zatvorených takmer 11 percent, pripomenula, že prevádzka je prerušená z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení nielen u detí, ale aj u pedagogických pracovníkov.

Lopušniaková predpokladá, že po zimných prázdninách bude situácia oproti súčasnosti lepšia a do škôl nastúpi omnoho viac detí ako v uplynulých dňoch.