Odkryli fakty o predkoch Satinského! Kam až siahajú jeho korene? Skutočne zaujímavé, čo zistili

Zaujímaví predkovia, ktorých nepoznal! Koncom roka, konkrétne 29. decembra, uplynie 20 rokov od smrti jedného z najväčších umelcov slovenských dejín, legendárneho Jula Satinského († 61). O jeho živote toho vieme veľa, menej už však o jeho predkoch.

Mestskí archivári však po rokoch bádania ukázali, kam až siahajú korene ikonického Bratislavčana. Odhaľujú napríklad, že jeho stará mama mala kaviareň na mieste dnešného Manderláka! Starkých však nemal šancu spoznať a vedel o nich iba z otcovho rozprávania.

Hoci je herec, komik, spisovateľ a veľký milovník života Július Satinský známy ako rodák z hlavného mesta, jeho korene siahajú do dedinky Kittsee v dnešnom Rakúsku, vtedy nazývanej Kopčany. Práve tam žili dlhé roky jeho predkovia - Profendienerovci. Prvá zmienka hovorí o Jánovi Profendienerovi, ktorý sa aj s rodinou niekedy okolo roku 1856 presťahoval do Petržalky.

„Priezvisko Profendiener v Bratislave a okolí následne reprezentovali jeho dvaja synovia: Anton a Šimon. Anton najskôr pôsobil ako krajčírsky pomocník, no už v roku 1878 vstúpil do bratislavských služieb ako mestský strážnik. Urobil tak azda na radu švagra, ktorý pracoval ako mestský policajt,“ vysvetľuje mestský archivár Štefan Hrivňák, ktorý v spolupráci so Satinského dcérou Luciou odhaľoval jeho rodokmeň. Anton mal dcéru Hedvigu, ktorá je starou mamou Jula Satinského. Ten ju ani jej manžela - svojho deda - nemal ako poznať, keďže zomreli omnoho skôr, ako on uzrel svetlo sveta.