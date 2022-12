Pri Rainerke opäť vyrastie snehové megadielo: Sledujte, kto prišiel chatárovi Petrasovi na pomoc

Priložili ruku k dielu! Vianočný čas na Rainerovej chate v Tatrách bez snehového betlehemu by sa už azda ani nerátal. Chatár Peter Petras (76) ho začína stavať už mesiac pred sviatkami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tento rok je to už dvadsiaty štvrtý betlehem, vždy ho však niečo prekvapí - príroda, ľudia a niekedy prekvapí Petras i sám seba. Na veľké snehové dielo už našťastie nie je sám.

Tradícia so stavaním betlehemu siaha do roku 1998. „Spred chaty sme odpratávali sneh a kopa neúrekom rástla. Akosi prirodzene vyplynulo, že z nej urobíme vianočný betlehem. Brat vyrezával z dreva sochy, tak som mu navrhol, nech to skúsi v snehu. Keď to bolo hotové, a bol to na­ozaj pekný betlehem, tak sme si povedali, že si k nemu pozveme blízkych priateľov,“ spomína Petras. Vtedy mal betlehem výšku jeden a pol metra, ten dnešný má skoro štyri metre.

Nečakaná pomoc

Chatár priznáva, že najťažšie je nazbierať a navrstviť kopu snehu. „Tých skoro 40-tisíc lopát znamená desiatky až stovky nachodených kilometrov. Dnes by som to bez pomocníkov už ani nezvládol. Mám dvoch stabilných, nosiča Olivera (28) a kamaráta Ivana (75), ktorí sem chodia denne na šesť až sedem hodín pomáhať,“ vraví. My sme stretli aj ďalších pomocníkov. Rodina z Bratislavy prišla do Tatier na výlet.

„Poobede sme sa vybrali na Rai­nerovu chatu a stretli sme tu chlapov, ako nosia sneh na veľkú kopu. Prišla aj Janka, chatárka zo Zamkovského chaty, a keď sa zvítala s pánom Petrasom a videla jeho obviazané ruky, padla otázka, či nepotrebuje pomoc. S manželom Andrejom (38) sme sa na seba pozreli a súčasne sme pomoc prisľúbili,“ prezradila Erika (37) s tým, že sneh pomáhali nosiť aj dcéry Valentínka (9) a Viktorka (12). Petras čaká, kým sneh vymrzne, do Vianoc však betlehem hotový bude: „Ustrážime ho až do 6. januára, keď napoludnie prídu koledníci aj s hudbou z Lendaku.“