Taraba na rovinu: Neviem si predstaviť, ako opoziční poslanci toto odôvodnia pred Slovákmi!

Opozícia pomohla strane Sloboda a Solidarita (SaS) vrátiť sa späť do vlády. Pre agentúru SITA to povedal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba.

Taktiež je presvedčený, že koalícia si bude chcieť návrh o štátnom rozpočte schváliť primárne s SaS. „Preto sa schvaľovanie návrhu o štátnom rozpočte presunulo na 10. januára budúceho roku. Minulotýždňové hlasovanie za vyslovenie nedôvery vláde sa zmenilo na to, čo som už v minulosti spomínal. Nebola dohoda na predčasných voľbách, a tak opozícia pomohla lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi vrátiť sa späť za rokovací stôl," tvrdí Taraba. Zároveň si myslí, že aj rokovanie o štátnom rozpočte pôjde mimo opozíciu.

Poslanec ďalej uviedol, že v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania o predčasných voľbách. Dodal, že on už konkrétnu dohodu o predčasných voľbách opozícii priniesol, keď vyrokoval, aby sa ešte pred vyslovením nedôvery vláde hlasovalo o zmene ústavného zákon o skrátení volebného obdobia. „Opozícia to však odmietla. Neviem, aký mali scenár, ale ja som nikdy nepochopil, o čo im pri odvolávaní vlády ide, keď nemali od Sulíka dohodu na predčasných voľbách," čudoval sa Taraba.

Zároveň uviedol, že opozíciu upozorňoval na možnú dohodu medzi koalíciou a SaS. „Presne toto sa stalo. V súčasnosti to vyzerá ako obrovské fiasko pre tých, ktorí to zorganizovali. Neviem pochopiť a neviem si ani predstaviť, ako opoziční poslanci odôvodnia pred občanmi Slovenska, že vláda, ktorá mala menšinu, bude mať po ich hlasovaní ústavnú väčšinu," doplnil. Ďalej uviedol, že to bude prvá vláda, ktorú si opozícia sama posadila „s takto trápnym nepremysleným krokom".