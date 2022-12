Katka žije s deťmi v strašnej biede, nemajú ani na stromček: Na deň im ostávajú 2 eurá!

Nebudú mať žiadne Vianoce! Katka (34) zo Salky (okr. Nové Zámky) zostala sama s tromi deťmi po tom, čo ju opustil muž. Ich biedne dni sú neuveriteľné a v starom dome je radosť vôbec to, že majú teplo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najväčšou prioritou utrápenej matky je momentálne zabezpečiť drevo a chlapcom niečo na jedenie. Stromček a darčeky? O tom môžu len snívať a dúfať v dobro a vianočný zázrak, ktorý by rodine pomohol stráviť sviatky aspoň trochu podobné tým, ktoré má väčšina z nás.

Príchod do malej obce Salky bol sprevádzaný pochmúrnym počasím. Podobne pôsobil aj domček, v ktorom býva so svojimi troma synmi ťažko skúšaná Katka. Na dvore už čakal najstarší Attila (9), ktorý nás išiel ohlásiť svojej milovanej mamičke. Tá práve rúbala drevo v starej šope. Veľa ho nebolo, no útla žena sa vie so sekerou zaháňať. „Kúrime v jedných kachliach, drevo sme dostali. Tak verím, že sa nám podarí zohnať ešte nejaké,“ vysvetľuje so slzami v očiach a netají obavy pred chladnými dňami, ktoré ich čakajú.

V jednej izbičke

Katka nás pozvala do ich skromného príbytku. Kúria len v kuchyni. Pohľad nám padne na otvorenú izbu. Skormútená mama hovorí, že tam spávajú všetci štyria. V posteli je uložený najmenší Dávid (5). „Prišiel zo škôlky a ľahol si. Dúfam, že nebude chorý,“ povedala so strachom v hlase, pretože to by bola v rodine hotová katastrofa. Výdavky na lieky by tvrdo zasiahli ich rozpočet. Medzitým už pribehne Viktor (7), ktorý nám chce ukázať na dvore autíčko, ktoré od niekoho dostali. Hrať sa veľmi nemajú s čím, potrebné sú veci na prežitie...