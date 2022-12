Poznáte základy fyziky, symboly Slovenska a máte prehľad v kultúre? Potrápte si mozgové závity v KVÍZE!

Bežné časti Riskuj! prevetrajú vedomosti odvážnych súťažiacich, ktorí sa do súťaže môžu prihlásiť cez prihlasovací formulár na stránke televízie.

Tí celebritní si to mohli vyskúšať v špeciáloch Riskuj!, ktoré televízia JOJ vysielala týždeň pred Vianocami. Medzi súťažiacimi boli aj známi slovenskí influenceri a ako sa ukázalo, najväčšie problémy im robila téma Perinbaba. Ako by ste ale v kvíze obstáli vy? Podarilo by sa vám nahrať viac než súťažiacim?