Bývalý hráč Slovana Fabio Nigro o šialenstve v Argentíne: Takto do nebies vychválil Messiho

Celá krajina je totálne hore nohami! Bývalý hráč bratislavského Slovana a miláčik tribún Argentínčan Fabio Nigro (56) oslavuje tretí titul svojej krajiny, ktorá ho získala po triumfe nad Francúzskom na majstrovstvách sveta v Katare. Denníku Nový Čas exkluzívne porozprával, ako to ich národ prežíva a čo hovorí na legendárneho kapitána Lionela Messiho.

Argentínsky záložník Fabio Nigro obliekal v rokoch 1994 až 1996 dres futbalového Slovana a s klubom vyhral aj tri majstrovské tituly. Nielenže si získal obrovskú priazeň fanúšikov z Tehelného poľa, ale naučil sa hovoriť aj výborne po slovensky. Doteraz je pre neho Bratislava druhým domovom. Momentálne prežíva obrovskú radosť, pretože jeho krajina búrlivo oslavuje zisk tretieho titulu majstra sveta.

„Ľudia sú stále v uliciach a oslavujú. Je to šialené. Futbal je tu náboženstvo,“ povedal na úvod pre Nový Čas Fabio, ktorý sledoval dramatické finále doma. „Bol to infarktový zápas. Aj keď Francúzi vyrovnali na 3:3, veril som, že to na pokutové kopy zvládneme. A vyšlo to. Oslavy budú trvať ešte veľmi dlho. Hráči majú prísť do Buenos Aires a prezident vyhlásil na utorok sviatok,“ pokračoval bývalý hráč belasých.

Na otázku, či je teraz Messi väčšia legenda ako Maradona, odvetil: „To je pre mňa ťažké porovnať. Ale v tejto dobe je pre našich fanúšikov Messi najlepší hráč sveta. A všetci sa tešia z toho, že sa rozhodol pokračovať v národnom tíme. Je idol mladých chlapcov a všetci chcú byť ako on.“