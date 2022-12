Východniari zaplatia za kapra opäť viac ako minulý rok: Aha, ako sa zmenili ceny

Mnohí východniari nedopustia na typickú vianočnú tradíciu.

V Košiciach sa v posledný predvianočný týždeň spustil predaj živých kaprov. Domáci si už od pondelka chodia po čerstvú rybu, ktorú si môžu kúpiť na troch miestach. Ani táto oblasť sa nevyhla zdražovaniu, za kilo chutnej ryby si počas sviatkov rodiny priplatia takmer o 20 percent.

Ako uviedla Rebeka Širáková (20), kapry si môžu záujemcovia v metropole východu kúpiť na troch miestach - Sídlisku Ťahanovce, na Jazere či pri obchodnom centre Optima. „Čerstvé mäso sa nedá porovnať s niekoľkokrát rozmrazovaným mäsom, ktoré na Slovensko putuje z Európy. Zákazník tak presne vie, čo konzumuje a že je to čerstvé,“ opísala. Ľudia oceňujú hlavne to, že takéto rybie mäso má oveľa lepšiu chuť.

„Pri zmrazovaní sa mení aj textúra mäsa. Častou nástrahou pre kupujúcich je lacnejšia cena, no ľudia si často zaplatia za vodu v mäse,“ vraví. S predajom začali ešte v nedeľu a potrvá do piatka. Oproti vlaňajšku cena kapra za kilo poskočila takmer o euro. „Vlani kilo kapra stálo 4,80, tento rok stoji 5,70. Môže za to vyššia cena energií, krmiva, ale aj prepravy,“ zdôvodnila. Najviac idú 2,5- až 3,5-kilové kusy.