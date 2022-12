Kollár avizuje prerušenie schôdze NRSR! Budúcnosť nového rozpočtu nevidí ružovo

Aktuálna schôdza Národnej rady (NR) SR sa pravdepodobne v utorok (20. 12.) preruší do 10. januára. Dovtedy by sa malo rokovať o podobe rozpočtu na budúci rok aj ďalšom postupe.

V pléne NR SR to po poslaneckom grémiu oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Ak by došlo ešte do stredy (21. 12.) k príprave novej podoby rozpočtu, mohlo by sa o ňom hlasovať.

Schôdzu by mali prerušiť v utorok po hlasovaní o 17.00 h. Odhlasovať by sa mali prerokované návrhy, napríklad tie z rezortu zdravotníctva. "Len čo by sa udiala taká vec, že by sa terajší rozpočet stiahol a do zajtra alebo stredy by sa pripravil nový, poslankyňa Zemanová nás požiadala, aby sme ešte v stredu schvaľovali nový rozpočet. Ale to nevidím veľmi reálne," priblížil Kollár. V utorok o 16.30 h má zasadať grémium, kde sa definitívne dohodnú na ďalšom postupe.

Prerušenie schôdze do 10. januára odôvodnil Kollár aj tým, že dovtedy by mal byť priestor na úpravu rozpočtu a ďalšie rokovania. Poslanci, ktorí si myslia, že by im zatiaľ neprešli zákony, môžu podľa Kollára presunúť hlasovanie o nich na ďalšiu schôdzu.