Ďalšia vec z Nemecka! Krajina nám má ponúknuť nový systém protivzdušnej obrany

Nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot by mali zostať na Slovensku minimálne do konca roka 2023. Na spoločnej tlačovej konferencii to v pondelok potvrdili minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) a šéfka nemeckého rezortu obrany Christine Lambrechtová.