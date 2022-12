Kujú SaS s Kollárom pikle? Pellegrini zúri: Výsmech ľuďom, ktorí si želajú predčasné voľby!

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini tvrdí, že SaS sa snaží s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom nájsť novú väčšinu v parlamente pre vládu Eduarda Hegera (OĽANO).

Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová nevie o takýchto rokovaniach. Odmieta účasť SaS v zrekonštruovanej vláde, no nevylučuje jej podporu.

"SaS a Boris Kollár sa snažia nájsť novú väčšinu a predĺžiť agóniu Hegerovej vlády. Je to výsmech ľuďom, ktorí si želajú predčasné voľby," uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.

"Nevylučujeme, že ak bude vláda, v ktorej budú noví ministri alebo ministri, ktorým budeme vedieť dôverovať, že by sme na štart vládu podporili," povedala s tým, že by jej dodali hlasy na vyslovenie dôvery v NR SR. Podľa jej slov by však SaS ostala v opozícii.