Naď a Lambrechtová potvrdili veľkú vec: Prvý Leopard z Nemecka je už na Slovensku!

Slovensko si prevzalo prvý z 15 tankov Leopard 2A4 od Nemecka. Tanky sú náhradou za 30 bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to potvrdil v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou ministerkou Christine Lambrechtovou.

"Pomohli sme nielen ukrajinským ozbrojeným silám v ich spravodlivom boji za slobodu a demokraciu v ich krajine proti ruskej agresii, ale zároveň aj slovenským ozbrojeným silám," vyhlásil Naď s tým, že dodanie tankov Leopard je pre Slovensko dobrou správou.

Ako vysvetlil slovenský minister, doterajších 30 tankov T-72 nemožno považovať za plnohodnotný tankový prápor z hľadiska cieľa vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. S 15 tankami z Nemecka splní podľa neho Slovensko štandardy v rámci NATO. "Uvedomujeme si, že či už T-72, alebo Leopard nie sú najmodernejšie tanky, ale v najbližšom období neplánujeme akvizíciu ďalších," dodal.

Všetkých 15 tankov by malo byť na Slovensku do budúceho roka. V tom čase už má byť vycvičený aj príslušný počet posádok. Naď potvrdil, že všetky tanky budú postupne vybavené komunikačnými systémami na utajovanú komunikáciu, ktoré budú plne kompatibilné so systémami Ozbrojených síl SR. Nemecká ministerka ocenila vzájomnú spoluprácu. Vyzdvihla, že Slovensko rýchlo poskytuje Ukrajine sovietske zbrane, ktoré Ukrajinci poznajú.