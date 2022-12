Vianoce vnímajú seniori v sociálnom zaradení citlivejšie: Takto im pomáhajú zamestnanci

Vianoce vnímajú ľudia v sociálnom zaradení pre seniorov citlivejšie ako iné sviatky v roku. Niektorí z nich odchádzajú na sviatky domov na pár dní. Pre TASR to priblížili riaditeľky viacerých zariadení.

"Väčšina našich klientov zostáva v zariadení aj počas Štedrého dňa," uviedla spoluzakladateľka Agapé Senior Park Adriana Škriniarová s tým, že to individuálne. Je to podľa nej spojené so zdravotným stavom aj s možnosťami rodinných príslušníkov.

Dôchodcovia, ktorí odchádzajú na sviatky na niekoľko dní domov sú podľa riaditeľky Senior house v Leviciach Juliany Hanzovej tí istí, korí chodia domov aj počas roka. "Samozrejme, že je to tým ostatným ľúto," doplnila. Podotkla, že sviatky seniori vnímajú prostredníctvom spomienok a očakávaní z návštev.

Zamestnanci sa im snažia vykompenzovať to, čo by mohli dostať doma. "Nemyslím tým len materiálne veci, prostredie, výzdobu či pohostenie. Myslím tým tiež atmosféru, lásku, pozornosť, pohladenie, smiech, spoločné trávenie času pri rozprávkach či vianočnom punči," spresnila Hanzová.