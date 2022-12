Vianočné prípravy sú často stresujúce: Odporúčania, ako prežiť sviatky v psychickej pohode

Vianočné prípravy sú často zdrojom stresu namiesto pokoja. Je lepšie nesústrediť sa na dokonalosť a nelipnúť na ideáloch. Odporúča to občianske združenie IPčko, ktoré zároveň prináša viaceré odporúčania, ako sviatky prežiť v psychickej pohode.

"Obdobie Vianoc je mimoriadne náročné po všetkých stránkach a finančnú nevynímajúc. Informácie, ktoré na nás vysielajú z obchodných reťazcov, reklám a médií vytvárajú tlak na konzum a ilúziu o tom, ako by mali vyzerať dokonalé Vianoce a že všetko, čo sa odlišuje od tejto predstavy, nie je dostatočné, čo vyvoláva obrovský tlak, frustráciu, stres a tlačí nás do extrémneho míňania financií a materializmu," skonštatoval psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro.

Odporúča preto neupínať sa na ideál dokonalých Vianoc. "Máme tendenciu dosahovať ideály alebo sa o ne aspoň snažiť. Nie všetko musí byť dokonalé a je to úplne normálne, nemusíte mať päť druhov koláčov a dokonalo prestreté a všetko upratané. Nie každý musí byť vianočne naladený. Neupínať sa na ideál prináša úľavu a aj pocit slobody," vysvetlil pre TASR psychológ. Pripomína tiež, že nejde o súťaž a namiesto porovnávania sa je lepšie vzájomne sa oceniť a pochváliť.

Podotkol, že nie pre všetkých je obdobie Vianoc radostné a nie každý má Vianoce rád. "Oslavujte sviatky v súlade so sebou, doprajte si to, čo potrebujete. Tieto dni by mali byť aj o čase so sebou," odporučil Madro. Radí napríklad venovať čas aktivitám a veciam, na ktoré bežne čas nie je.