Návrh rozpočtu verejnoprávneho média: S akými príjmami bude RTVS v novom roku disponovať?

Vyplýva to z návrhu budúcoročného rozpočtu verejnoprávneho média, ktorý v pondelok prerokovala a schválila Rada RTVS. Čísla, ktoré prezentovala ekonomická riaditeľka RTVS Daniela Vašinová, majú pokryť tvorbu a prevádzku štyroch televíznych a deviatich rozhlasových programov. Manažment telerozhlasu na zasadnutí rady označil navrhovaný finančný plán za vysoko konzervatívny, pod ktorý sa podpisujú nedostatočné zdroje pre RTVS. "Na jednej strane je tu výrazný prepad príjmov, na druhej strane výdavkovú časť rozpočtu ovplyvňuje celosvetová energetická kríza, vysoká inflácia a nové legislatívne povinnosti," upozornil. Rada RTVS v prijatom uznesení označila rozpočet za rizikový. "Na jednej strane pokrýva zákonné povinnosti vysielateľa, no za cenu výrazných reštrikcií v oblasti výroby programu a bez možností akýchkoľvek investícií, čím sa prehlbuje dlh v tejto oblasti," uviedli členovia orgánu dohľadu.