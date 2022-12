Na Spiši jazdil ožratý vodič, inak to dopadnúť ani nemohlo: Hrôza, čo spôsobil

Vodič z obce Poráč v okrese Spišská Nová Ves jazdil pod vplyvom alkoholu, polícia ho obvinila. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že 36-ročný muž v sobotu (17. 12.) po polnoci viedol osobné vozidlo po štátnej ceste v Levoči v smere do centra mesta

"Na priamom úseku cesty prešiel s vozidlom čiastočne do protismeru a narazil do protiidúceho osobného vozidla. To viedol 44-ročný muž z Gelnice. Oboch účastníkov po dopravnej nehode policajná hliadka podrobila dychovej skúške. V prípade 36-ročného vodiča bol výsledok pozitívny a dosiahol hodnotu 2,5 promile," priblížila Ligdayová s tým, že muž končil v cele policajného zaistenia.

Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil, škoda na majetku vznikla vo výške približne 1700 eur. "Muž bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela hovorkyňa.