Zvládnete Silvester bez delobuchov? Dôvody, prečo je lepšie oslavovať bez pyrotechniky

Už čoskoro budeme oslavovať posledný deň v roku. V našich končinách je pre decembrové dni typický zvuk vybuchujúcich delobuchov a ohňostrojov na každom kroku. Čím je Silvester bližšie, tým sa ich intenzita zvyšuje.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O tom, prečo by sme mali zábavnú pyrotechniku obmedziť alebo úplne prestať používať, sme sa porozprávali s Tamarou Stohlovou, environmentalistkou a odborníčkou na životné prostredie.

Pre mnohých ľudí patria k decembru nielen nákupy vianočných darčekov, ale aj zábavnej pyrotechniky, ktorú si púšťajú počas Silvestra alebo v prvých minútach nového roka. Zvyk oslavovať pomocou farebných efektov i poriadneho hluku sprevádza ľudstvo už stovky rokov. Neznamená to však, že by používanie pyrotechniky nebolo bez rizika. Nejde totiž „iba“ o rôzne poranenia pri manipulácii či nepríjemný šok, keď vám niekto nečakane hodí pod nohy delobuch.

Aj bez hluku

Zvládli by ste tohtoročné oslavy aj bez pyrotechniky? Ak ste odpovedali na túto otázku pozitívne, patríte zrejme medzi ľudí, ktorí dobre poznajú negatíva pyrotechniky, ktorej hlavným efektom je hluk. Pre mnohých však pyrotechnika patrí na silvestrovský nákupný zoznam rovnako ako dobre vychladené šampanské.

Podľa environmentalistky Tamary Stohlovej sú však objektívne dôvody na to, prečo skúsiť oslavy bez petárd a ohňostrojov, celkom jasné. „Aj keď si to ľudia nemusia niekedy uvedomovať, keď si porovnáme negatívne vs. pozitívne vplyvy, tak si myslím, že oproti chvíľkovej zábave zásadne prevažujú negatíva, napríklad negatívny vplyv z hľadiska ľudského zdravia, z hľadiska zdravia a života zvierat i z hľadiska životného prostredia,“ vymenúva dôvody odborníčka.

Pozor nielen na prsty

Hoci priamych zranení spôsobených manipuláciou s rôznou pyrotechnikou je ročne len niekoľko desiatok, majú mnohokrát doživotné následky. Odborníci varujú, že v tomto prípade je najproblematickejším hlavne neviditeľný zabijak v podobe znečistenia ovzdušia.

„Pyrotechnika totiž pri výbuchu spôsobuje celkom zásadné znečistenie ovzdušia, ktoré je síce krátkodobé, ale môže niekoľkonásobne prekročiť limit pre vznik smogovej situácie. Ťažké kovy nachádzajúce sa v pyrotechnike dokážu v ovzduší pretrvať aj niekoľko dní, čiže niekoľko dní sme vystavovaní ich účinkom,“ upozorňuje Tamara Stohlová. Znečistenie ovzdušia, a to bez ohľadu na pôvod - či z dopravy, tovární alebo pyrotechniky, spôsobuje ľuďom zhoršenie kardiovaskulárnych ochorení, respiračných i iných chronických ochorení.

„V Holandsku sa robila štúdia, ktorá ukázala, že počas Silvestra môže narásť miera dennej úmrtnosti, pretože ľuďom, ktorí sú chronicky chorí, sa vplyvom pyrotechniky natoľko dočasne zhoršilo zdravie, že zomierali. Je to síce neviditeľná, ale veľmi vážna situácia.“