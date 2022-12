Stresujete, lebo ste nestihli kúpiť darčeky? Prinášame záchranu: S týmto určite zabudujete nielen u detí

Neviete, čo darovať svojim blízkym pod stromček? Dobrou knihou nič nepokazíte a navyše nemusíte prejsť všetky obchoďáky, aby ste si vybrali tú správnu.

V každom kníhkupectve si vyberiete dielko, ktoré poteší. Výhodou je aj to, že nakupovať môžete spoza svojho počítača, stačí si kliknúť na knižný internetový portál. Prinášame vám zopár tipov na skvelé čítanie, do Vianoc to ešte stihnete.





Pre ženy

Andrew Morton: Kráľovná, jej život

Autor opisuje príbeh Alžbety II., ženy neochvejnej sebadisciplíny, matky a starej matky Veľkej Británie, jednej z najväčších panovníčok modernej éry. Ikar



Hana Repová: Súkromné problémy: Kassandra

Kassandra si svoj život presne naplánovala a drží sa predsavzatia nikomu nedovoliť, aby jej život ovplyvnil. Darí sa jej to až do času, keď jej sestra Elaia oznámi, že ich hľadá nevlastný brat Sebastian. Osud jej do cesty posiela nielen Sebastiana, ale s ním aj muža, ktorého stretla dávno, no zabudnúť na neho jej nedovolí svedomie. Bestseller

Marika Eisler Studeničová: Pondelky s Vilmou

Láskavý príbeh o žene, ktorá okrem hereckého umenia čítala z hviezd. Jej horoskopy sa naplnili do poslednej bodky. Autorka opisuje ich spoločné pondelky, Vilmine stojky na hlave v sto rokoch aj recepty na rôzne choroby. Naše vojsko