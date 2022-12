Cez sviatky pozorne sledujte oblohu: Čaká nás magické vesmírne divadlo

Decembrová obloha ponúkne meteorický roj U Midy, nazývaný aj Ursidy. Vidieť bude možné aj novoobjavenú kométu.

Meteorický roj bude činný od 17. do 26. decembra, maximum by mal dosiahnuť 22. decembra. Počas posledného mesiaca v roku by mala byť pozorovateľná aj neperiodická kométa C/2022 E3 (ZTF), ktorá bola nedávno objavená.

K zemi sa najväčšmi priblíži 2. februára 2023, a to na diaľku 43 km. Vtedy by mala byť viditeľná aj voľným okom. Počas decembra ju možno pozorovať malými ďalekohľadmi, na oblohe sa objavuje okolo polnoci. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informovala v tlačovej správe.

Ursidy boli objavené v roku 1945, pozorovaniami na Skalnatom Plese. Roj súvisí s krátkoperiodickou kométou 8P/Tuttle. Najhustejší oblak meteoroidov sa nachádza na dráhe rovno oproti kométe. Dráha kométy sa nachádza v minimálnej vzdialenosti 15 miliónov kilometrov od Zeme.