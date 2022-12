Kristián vyberal kontajnery, teraz je hviezdou v ringu: Ohúril aj slávneho Mayweathera

Túži byť profesionálnym majstrom sveta a dať rodine všetko, po čom túži. Kristián Daniel (20) pochádza z Holíča a má sedem súrodencov. Keď bol malý, žili vo veľkej biede. Chlapca to však zocelilo a objavil v sebe obrovský talent na box.

Absolvoval 200 amatérskych zápasov, stal sa majstrom Slovenska a napokon zamieril medzi profesionálov. Momentálne boxuje v Amerike, kde si plní svoj sen o titule majstra sveta. Verí mu aj slávny boxer Floyd Mayweather (45), ktorý sa na neho prišiel pozrieť. Žil v chudobných podmienkach, na Vianoce chodil podľa vlastných slov so súrodencami po kontajneroch, kde hľadali hračky, ktoré ľudia vyhodili.

Všetci kamaráti, ktorých mal, sú buď v base, alebo sú z nich feťáci. „Keby som neboxoval, sedím za mrežami,“ hovorí tvrdo Kristián (20), ktorý už ako osemročný začal boxovať v Holíči. Okrem toho, že ho šport uchvátil, má to aj ekonomický dôvod. „Pri tomto športe nič nepotrebujem, len rukavice a to bolo na tom najlepšie. Nemohol by som byť hokejistom, lebo na to by som nemal,“ skonštatuje úprimne.

Vyhadzov zo školy

Kristián je druhý najstarší zo súrodencov. Po škole išiel na učňovku za stolára, odkiaľ ho vyhodili. Potom sa učil za kuchára. „Vyhodili ma aj odtiaľ, lebo som robil zle. Nechodil som do školy. Aj keď som riaditeľku prosil o druhú šancu, nedala mi ju. Teraz však, paradoxne, chodím na školu prednášať o boxe,“ pochválil sa Kristián.

Vedel, že raz bude boxovať v Amerike. Cesta k tomuto cieľu bola kľukatá, no zvládol ju pomocou ochranných a sponzorských krídiel svojho trénera, ktorému je nesmierne vďačný. Vlani sa mu konečne splnil sen a odletel za veľkú mláku. „Keď som tam prišiel do gymu, všetkým som povedal, že chcem byť majster sveta. Smiali sa mi,“ spomína na svoje začiatky.