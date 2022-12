Hegerova vláda padla: Sulík politickú hru nezvládol, Kollárovo hnutie je nestabilné! Čo vyrastie z trosiek?

Je dokonané! Vláda Eduarda Hegera (46) vydržala len 20 mesiacov. Vo štvrtok večer, po napínavom dni rokovaní, jej poslanci hlasovaním vyjadrili nedôveru.

Za bolo 78 zákonodarcov, pričom kľúčové bolo, že návrh nestiahla SaS a liberáli sa rozhodli vládu pochovať. Šokujúci moment nastal v Prezidentskom paláci, kde sa objavil Igor Matovič (46). Ten prišiel podať vlastnú demisiu, ktorú aj podpísal, ale vzápätí ju vytrhol z rúk pracovníka.

O na prvý pohľad neuveriteľnom zákulisí rokovaní sa vyjadril Sulík priamo v pléne. „Bol som zavolaný premiérom do traktu predsedu NR SR, kde mi bolo oznámené, že Matovič podá demisiu a je na ceste k prezidentke. Keďže vždy sme mali snahu, tak na poslednú chvíľu sme boli na klube pripravení vyjsť v ústrety. Minister prišiel k prezidentke a vytrhol jej pracovníkovi z rúk už podpísanú demisiu, teda že on si to rozmyslel. Nič lepšie nedokumentuje to chaotické vládnutie, ktoré tu zažívame. Matovič to triumfálne zaklincoval,“ povedal Sulík.

Pár sekúnd nato to potvrdila aj prezidentka a kancelár Metod Špaček. „Vzhľadom na to, že už bolo po pracovnej dobe, dohodli sme stretnutie. Minister financií predo mnou demisiu podpísal a my sme potvrdili jej prijatie. Počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol obidve, otočil sa a odišiel. Zazneli slová: ‚Viete čo, rozmyslel som si to.‘ Počas celého aktu podávania demisie telefonoval,“ uviedol Špaček. „Môžete to nazvať hocijako, faktom je, že som mu tú demisiu nepodával, zobral si ju sám,“ dodal.

Matovič incident opísal tak, že on žiadal o kópiu svojej demisie a keď sa kancelár vrátil, tak sa rozhodol zobrať si späť aj originál a nevytrhol mu ho.