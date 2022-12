Sľuby z tlačovky nemusia platiť: Sú dodávky lacnej energie ohrozené? Hirman hovorí o jednom probléme!

Čo nás čaká od Nového roka? Vláda ešte pred dvomi týždňami oznámila, že domácnosti budú mať regulované ceny energií za takmer rovnaké peniaze ako v tomto roku.

To, čo platí na tlačovke, však nemôžu dodávatelia plynu a elektriny brať ako seriózny výstup a ministrovi hospodárstva Karlovi Hirmanovi (52) napísali, že vláda neprijala zákony na to, aby mohli poskytnúť lacné energie. Kompetentní sa rozhýbali až vo štvrtok, keď schválili prvú legislatívu. Kde ešte môže nastať problém?

Za elektrinu máme po novom platiť rovnaké peniaze ako v tomto roku, za plyn to bude o 15 % viac. „Vytvorili sa potrebné legislatívne rámce, aby aj dodávatelia energií mali jasné pravidlá a už zostáva len to hlavné: mať to kryté finančnými prostriedkami, to znamená, musí to byť schválené v štátnom rozpočte,“ povedal minister Hirman.

Stalo sa tak krátko po tom, čo znervózneli dodávatelia energií, ktorí mu písali, aby s tým niečo spravili. Problémom sa stalo, že z časového hľadiska nestíhajú koncové ceny pre ľudí pretaviť aj do cenníkov. „Dodávatelia v takejto časovej tiesni objektívne nebudú schopní na prijaté opatrenia a podobu zastropovania cien reagovať a zabezpečiť pre obyvateľov stabilné a plynulé dodávky energií,“ píšu v liste, ktorý zverejnil Denník E.

Pre dodávateľov je kľúčové poznať, aké budú ceny pre regulovaných odberateľov plynu a elektriny od januára, kto bude znášať cenové rozdiely z nakúpených energií alebo kedy budú tieto náklady kompenzované.