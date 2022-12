Prešovčan pri úteku pred policajtmi havaroval, to nebolo všetko: Otras, v akom stave si sadol za volant

Nehodou a obvinením z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa skončila stredajšia jazda 36-ročného Prešovčana, ktorý unikal pred policajnou hliadkou.

Ako informoval krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, večer okolo 20:00 viedol obvinený muž osobné auto Volkswagen Golf v protismere po Duklianskej ulici, pričom odbočil na ulicu Kúty.

Spozorovala ho hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá ho chcela zastaviť, avšak vodič na zamenia k zastaveniu vozidla nereagoval a začal pred policajtmi unikať. „Vo svojej jazde pokračoval, až kým nad autom nestratil kontrolu a vyletel s ním mimo cestu do odvodňovacieho kanála. Následne narazil do betónového múru a do kovových schodov, ktoré vytrhol z betónového uchytenia,“ skonštatoval Džobanik.

Výsledok dychovej skúšky na alkohol bol pozitívny s hodnotou 0,89 mg/l (miligram etanolu na liter vydychovaného vzduchu), čo je v prepočte 1,85 promile. „Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode, zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Taktiež mu bol na mieste zadržaný vodičský preukaz,“ dodal policajný hovorca.