Čaká Slovensko ďalšia kalamita? Sneh komplikuje dopravu: Pozrite, kde sú cesty uzavreté! Vodičov potrápi i iný jav

Horské priechody Donovaly a Dobšiná sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Dôvodom je husté sneženie.

Informuje o tom vo štvrtok ráno Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Okrem R3 Tvrdošín - Trstená a R1 v okolí Banskej Bystrice, kde je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do dvoch centimetrov.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západe a východe Slovenska je prevažne suchý až mokrý. Na ostatnom území, najmä v hornatejších oblastiach, zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného, prípadne zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami do piatich centimetrov.

Horské priechody sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Okrem horských priechodov Šturec a Donovaly, kde je vrstva snehu do piatich centimetrov a horských priechodov Zbojská, Branisko, Dobšiná, Veľké Pole, Štós a Cukmantel, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Horské priechody Biela Hora, Príslop, Vyšehrad, Soroška, Kremnické Bane, Pezinská Baba, Dargov, Pusté Pole a Havran sú vlhké až mokré.

SSC upozorňuje, že hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v oblasti Jelšavy. V okolí Novej Bane padá mrznúce mrholenie. V okolí Heľpy, Trstenej, sedla Besník a Čertovice fúka zas silný vietor. Pri Trstenej sa na všetkých cestách miestami vytvárajú snehové jazyky.