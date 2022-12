Príbeh, ktorý vás rozplače! Ťažko chorá Maťka má v hlavičke nádor: Mojím liekom sú spolužiaci

Obetavo a nezištne pomáhajú vážne chorej spolužiačke. Príbeh Martinky Krupovej (9), ktorá má nádor na mozgu, a jej spolužiakov zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve vháňa slzy do očí.

Malí štvrtáci dennodenne prejavujú toľko dobrej vôle, empatie, spolupatričnosti a lásky, že môžu byť vzorom všetkým dospelým. Počas celej liečby sú pre Maťku obrovskou oporou a ona vie, že sa na nich môže kedykoľvek spoľahnúť. Dievčatko sa pri spolužiakoch cíti tak, akoby mu nič nebolo a deti mu nikdy nedali najavo, že je „iné“.

Jeho mamička Martina ich za to prihlásila do Detského činu roka 2022, ktorý v kategórii Pomoc rovesníkom vyhrali. Martinka zo Stožka bola do svojich siedmich rokov ako všetky ostatné deti. Hrala sa s rovesníkmi, liezla po stromoch, či vymýšľala iné šibalstvá. Zlom nastal, keď nastúpila do prvej triedy základnej školy...





Nález nádoru

„Sťažovala sa na bolesť hlavičky a hocikedy vracala. Pediatrička povedala, že to je psychického pôvodu. Psychologička to však nepotvrdila,“ hovorí mama dievčatka Martina. Keď dcérke pri čítaní skákali písmenká, rozhodli sa navštíviť očnú lekárku, ktorá malú školáčku poslala na magnetickú rezonanciu. A tam prišiel šok!

„Dcérka už mala nádor na polovici hlavičky, okamžite sme sa ocitli na onkológii. Lekár povedal, že sme prišli v hodine dvanástej. Bola to len otázka času a Martinka by zomrela. Nechápal, ako mohla s takým veľkým nádorom normálne fungovať,“ objasňuje pani Krupová.