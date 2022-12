Nemožné? Manželom z Rozhanoviec sa podaril megaúspech: Neskutočné, akú trasu absolvovali

Megatúra a megaúspech! Lekár Matúš Lašan (31) s manželkou Annou (35) z Rozhanoviec (okr. Košice-okolie) prešli Európu cez vrcholky hôr. Do cieľa v Cabo Fisterra dorazili pred vyše týždňom. Pred 222 dňami vyrazili z Bulharska a prešli 6 330 kilometrov.

Od Čierneho mora až k Atlantiku nastúpali vyše 274-tisíc výškových rozdielov, teda viac ako majú slávna Pacific Crest Trail či Appalachian Trail dokopy. Matúš je tretím mužom a Anna prvou ženou, komu sa to podarilo. „Nemožné! To nám hovorili na náš plán pred siedmimi mesiacmi. Vidno, že keď vás niečo skutočne baví, nič nie je nemožné,“ povedal Matúš bezprostredne potom, čo dorazil do cieľa aj s manželkou po 222 dňoch na nohách. Na cestách po hrebeňoch hôr zažili asi všetko. Vietor, dážď, sneh, slnko, búrky, nepohodlie, ale aj nezlomnú silu vôle.

„Naše dobrodružstvo horami Európy sa začalo v Bulharsku. Bola to najdlhšia túra, na akú sme sa vybrali,“ dodal Matúš s tým, že prespávali v stane, pod hviezdnou oblohou a ak mali šťastie, sem-tam natrafili na nejakú útulňu. „Našťastie sa na trase objavovali útulne. Anna dokáže založiť oheň z čohokoľvek, a tak sme mohli niekoľkokrát poriadne uschnúť a zdvihnúť si aspoň na malú chvíľku morálku,“ so smiechom prezradil rádiológ.