Vyriešenie vládnej krízy? Podľa Gyimesiho sú len dva spôsoby: SaSke to poriadne vytmavil

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) György Gyimesi (OĽaNO) tvrdí, že vládna kríza sa dá vyriešiť dvomi spôsobmi.

Prvým riešením je podľa poslanca pristúpenie na "diktát" strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorý spočíva v odvolaní z funkcie ministra financií Igora Matoviča, ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽaNO) a ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Gyimesi tvrdí, že SaS taktiež požaduje splnenie odborných požiadaviek, ktorými sú napr. premena prokuratúry na štátne zastupiteľstvo.

Takúto premenu podľa neho žiada poslanec Alojz Baránik (SaS). Gyimesi spomína i druhé riešenie, ktorým je pád vlády v NR SR a predčasné voľby. Poslanec ďalej vyhlásil, že z parlamentu radšej odíde ako náhradník za ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), akoby "sa mal ukloniť, podrobiť a za každú cenu robiť sluhu tým, ktorí si myslia, že na to majú".

„Prvé riešenie by zároveň znamenalo definitívnu potupu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a ľudskú dehonestáciu jeho lídra Matoviča. Orgie z jeho odstránenia by po sociálnych sieťach a v liberálnych a progresívnych médiách nemali konca kraja," napísal Gyimesi na sociálnej sieti. Poslanec tvrdí, že takéto riešenie by predstavovalo úplné politické víťazstvo strany SaS, vazalstvo koalície a odsúdenie na milosť alebo nemilosť tejto strany po celú zvyšnú dobu vládnutia.