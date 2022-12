Vyzeralo to tak, že ich osud je spečatený, na poslednú chvíľu sa zachránili: Posunula vláda svoj pád?!

Foto

Naťahujú čas?! Hoci v utorok ráno hovorili počty jasnou rečou a zdalo sa, že osud Hegerovho kabinetu je definitívne spečatený, všetko je nakoniec inak. Koalícia procedurálnym návrhom Michala Šipoša (OĽaNO) získala čas do štvrtka do 17. hodiny, aby presvedčila zopár poslancov, ktorí by ju udržali pri moci.