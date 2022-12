Situácia na politickej scéne sa blíži k bodu zlomu: Existujú tri scenáre vývoja slovenskej vlády!

Fraška môže mať viacero vyvrcholení. Po tom, čo sa ani v utorok Slovensko nedozvedelo, ako bude ďalej fungovať jeho vláda, sa otvára viacero možností toho, čo sa teraz vlastne bude diať. Parlamentní lídri sa zhodujú, že na stole sú v podstate len tri možnosti. Nový Čas zanalyzoval, ako budú vyzerať zákulisné rokovania a ako to celé dopadne.

1. Predčasné voľby

Ako najpravdepodobnejší scenár sa v súčasnosti ukazuje ten, že sa budú konať predčasné parlamentné voľby. Práve preto sa odložilo hlasovanie o dva dni a odohrá sa vo štvrtok. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba odôvodňuje posun možného pádu vlády tým, že sa splní jeho požiadavka o dohode na voľbách. S takouto ponukou mal prísť predseda parlamentu Boris Kollár po tom, čo bolo jasné, že opozícia má dostatok hlasov na odvolanie súčasnej garnitúry. Trojica okolo Tarabu s tým súhlasila, a tak sa preklopili misky váh v parlamente opäť na chvíľku na stranu koalície. Podľa Tarabu sa tak teraz odohrajú rokovania o termíne predčasných volieb.

Spomínajú sa dve možnosti - jún alebo september. Okrem toho musia vyriešiť aj to, či OĽaNO zahlasuje za to, aby ústava poznala možnosť vyhlásenia predčasných volieb. Bez toho by ich urobiť nevedeli a po páde vlády by sa tak Slovensko ocitlo v akejsi forme vládneho vákua. „Nad konkrétnym dátumom je dôležitejšie, čo sa stane na druhý deň po páde vlády,“ skonštatoval Taraba.

Debaty o predčasných voľbách potvrdil aj Fico: „Dostali sme od Matoviča návrh, že keď nezahlasujeme za pád vlády, je pripravený rokovať so Smerom o predčasných voľbách v septembri 2023. On je fakt švihnutý. Ak si niekto myslí, že Smer bude robiť obchody s takýmto človekom, tak je na veľkom omyle.“ Voľby chce pred letom.