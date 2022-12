Pre víkendové príplatky sa rozpútala vojna: Krajniak si pohneval firmy aj starostov! Z rokovania odišli

Smola si pýta ďalšiu smolu. Vládu, ktorá stojí na vratkých nohách a v utorok v parlamente doslova utiekla hrobárovi z lopaty, okrem toho ešte aj opúšťajú sociálni partneri. Organizácie zastupujúce zamestnávateľov najnovšie odišli z tripartity na protest proti zvýšeniu prídavkov za nočnú či víkendovú prácu.

Nahnevalo ich hlavne to, že tento krok schválili bez ich vedomia. Podobný problém so zvýšením prídavkov majú aj primátori a starostovia. Už keď v parlamente minulý týždeň prešiel v mierne pozmenenej podobe návrh opozičného Smeru zvyšujúci príplatky za nočné zmeny, sviatky či víkendy, vyvolalo to veľké rozhorčenie na strane zamestnávateľov.

Tento týždeň však z ich strany prišlo k najprudšej možnej reakcii, keď na protest proti tomuto zákonu opustili rokovanie tripartity. Tá združuje okrem firiem aj vládu a odbory. „Predloženie opozičného poslaneckého návrhu na rokovanie parlamentu a jeho schválenie poslancami NR SR považujú zamestnávatelia za porušenie sociálneho dialógu,“ hovorí Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Podľa viceprezidenta AZZZ Rastislava Machunku budú teraz požadovať priame rokovania s koaličnými lídrami. Vedia si napríklad predstaviť, že by príplatky zotrvali v podobe, v akej ich poslanci schválili, no zamestnávatelia by z nich nemuseli platiť dane a odvody. Zamestnávateľov pritom nahnevalo najmä údajné porušenie prísľubu zo strany šéfa parlamentu Borisa Kollára, ktorý im mal na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady povedať, že jeho poslanci v druhom čítaní nebudú za takýto návrh hlasovať.