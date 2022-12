Sneh? Nie je problém! Matúša počasie ani trochu neprekvapilo, bežky vytiahol v centre mesta

Postrach pre motoristov, radosť pre športovcov. Náhla a výdatná snehová nádielka zasiahla koncom víkendu východ Slovenska a spôsobila problémy aj v jeho metropole.

Zimné daždivé počasie, ktoré neskôr vystriedali sneh, vietor a ľad, ochromilo začiatkom týždňa dopravu v Košiciach. Nie každému to však prekážalo. Bohatú nádielku využil aj Matúš (38), ktorý vytiahol bežky a namiesto do hôr vybehol do ulíc.

Snehová kalamita vylákala Košičanov na bežky, nie však do hôr, ale rovno do centra mesta. Matúš Kubák (38), nadšenec nielen zimných športov, neváhal a využil nečakane bohatú snehovú nádielku na bežkovanie. Kalamita mu prekazila jeho pôvodné plány ísť si zašportovať do okolitých kopcov, ale ani to ho neodradilo.

„V nedeľu ráno som sa pozrel von z okna a videl som, že autom sa nikam nepohnem. Pôvodne som chcel ísť bežkovať na Lajošku či Kojšovku, ale bolo mi jasné, že sa tam určite nedostanem,“ uviedol Matúš. Preto sa rozhodol, že namiesto v horách si zašportuje medzi panelákmi.

„Vzal som staré bežky a palice a dal som si 15 kilometrov po meste. Bežne takto chodím aj na Aničku, no do mesta som sa vybral prvýkrát, keďže na to boli skvelé podmienky. Vyrážal som rovno z domu na Komenského ulici,“ povedal športovec. Nepriaznivé počasie a pretrvávajúce sneženie po víkende aj naďalej spôsobovalo komplikácie na mestských cestách a v uliciach. Ako uviedol hovorca mesta Košice D. Tokarčík, v meste aj naďalej platí 1. stupeň kalamitnej situácie.