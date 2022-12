V Štátnom archíve v Banskej Bystrici našli vzácny poklad: Šanca objaviť niečo takéto je jedna k miliónu!

Pracovníkom Štátneho archívu v Banskej Bystrici sa podaril jedinečný objav. Úplnou náhodou objavili plán Banskej Bystrice, ktorý má viac ako 400 rokov a ide o najstarší takýto dokument mesta.

Raritou pôdorysného plánu je jeho rozmer a unikátny je aj v tom, že v pravom hornom rohu má zachovanú časť legendy v nemeckom jazyku. Niektoré objekty sú dokonca označené ďalšími nemeckými názvami priamo v pláne. Podľa riaditeľky banskobystrického Štátneho archívu Lucie Dimošovej je nádej, že sa podarí takýto objav jedna k miliónu.

Dokument, ktorý uložili do trezoru, budú skúmať odborníci. „Plán sa nachádzal v spisových doskách s množstvom plánov a pôdorysov týkajúcich sa mesta. Kolegovia ho našli iba náhodou. Zistili sme, že nebol evidovaný, teda akoby ani neexistoval, respektíve bol stratený,“ hovorí Dimošová. Plán pochádza z prelomu 16. a 17. storočia.

„Legenda na pôdorysnom pláne obsahuje zoznam 24 popisov označených veľkými písmenami abecedy od A do Q. Písmená sú následne vpísané priamo do plánu k jednotlivým objektom, ktoré opisuje legenda. Zhotoviteľ plánu pri označovaní jednotlivých objektov mestského opevnenia postupoval abecedne od mestského hradu v smere hodinových ručičiek,“ vysvetľuje. Na pláne je zobrazený mestský hrad, vodná priekopa, mestské opevnenie, dva mlyny na potoku Bystrica, ktorý sa vlieva do Hrona, bašty, ale aj brány do mestského opevnenia.