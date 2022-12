Boris Kollár otvorene: Čo bude s rozpočtom, keď padne vláda?

Ak padne vláda, bol by nezmysel sa púšťať do hlasovania o štátnom rozpočte na budúci rok. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.

Body z riadnej schôdze vrátane zákona roka majú nasledovať až po hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. "Keď padne vláda, tak ja si myslím, že je nezmysel teraz sa púšťať do rozpočtu, lebo vám neprejde," podotkol Kollár s tým, že by v pléne neprešli ani ďalšie daňové zákony. O vláde sa má hlasovať vo štvrtok (15. 12.) o 17.00 h. Ak poslanci vláde Eduarda Hegera (OĽANO) vyslovia nedôveru, Kollár avizoval, že následne zvolá grémium, kde sa dohodnú na ďalšom postupe naprieč politickým spektrom. Priblížil, že on bude navrhovať, aby potom už o ostatných bodoch nerokovali a presunuli to až na ďalšiu riadnu schôdzu. Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa posunulo na štvrtok na 17.00 h. Poslanci o tom rozhodli v utorok napoludnie, keď odsúhlasili procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša. Odôvodnil to potrebou vytvoriť priestor na rokovania o riešení vzniknutej krízy vrátane možnosti volieb.