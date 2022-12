ONLINE Na politickej scéne je po schôdzi dusno: Prvé reakcie na nečakanú situáciu v parlamente!

Poslanci Národnej rady SR v utorok hlasujú o návrhu na odvolanie vlády. Návrh podala opozičná SaS, pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Vláda návrh odmieta. O návrhu sa bude hlasovať o 11.00 h.

13:08 Vládna koalícia dnes nemala väčšinu, aby dokázala schvaľovať akékoľvek procedurálne návrhy. Dohodli sa s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu (Život-NS), aby sa hlasovanie preložilo na štvrtok 15. decembra. Uviedol to dnes v Národnej rade SR (NR SR) Peter Pellegrini (Hlas-SD) pre médiá.

Zároveň celú situáciu nazval tragickou a slabošskou zo strany premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO). „Ukázal sa ako slaboch, ktorý sa bojí o svoju stoličku vrátane celej vlády, a preto robí všetko preto, aby oddialil hlasovanie. Možno nakoniec niektorý z poslancov povie, že svojím hlasovaním donútil vládu, aby vo štvrtok oznámila termín potenciálnych predčasných volieb," povedal Pellegrini.

12:58 Odsunutím hlasovania o vyslovení nedôvery vláde by sa mal vytvoriť priestor na to, aby minister financií Igor Matovič (OĽANO) odstúpil z funkcie. V utorok to povedal poslanec a líder SaS Richard Sulík. SaS by mala podľa neho aj ďalšie pripomienky k prípadnej rekonštrukcii vlády.

12:31 Robert Fico na tlačovej konferencii prekvapil slovami, že Matovič oslovil Smer s návrhom na spoluprácu. Ako šéf Smeru uviedol, Matovič strane navrhol, že ak nezahlasujú za pád vlády, je pripravený rokovať o predčasných voľbách, ktoré by sa konali v septembri 2023. "Ak si niekto myslí, že bude Smer robiť obchody s takýmto človekom, je na omyle,“ dodal Fico.

11:57 Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa posúva na štvrtok (15. 12.) na 17.00 h. Poslanci Národnej rady (NR) SR o tom rozhodli v utorok napoludnie, keď odsúhlasili procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša. Odôvodnil to potrebou vytvoriť priestor na rokovania o riešení vzniknutej krízy vrátane možnosti volieb.

Presunutie hlasovania podporili poslanci OĽANO, Sme rodina vrátane Martina Borguľu, ktorý avizoval podporu pádu vlády a odchod z klubu. Okrem toho presun termínu podporili aj nezaradení poslanci zo strany Za ľudí i Martin Čepček, Katarína Hatráková, Miroslav Kollár, Ján Mičovský, Martin Klus či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Klub Smeru-SD bol proti, rovnako tak poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD a Ján Krošlák, ktorý avizoval podobný postup ako Borguľa. Strana SaS sa zdržala.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po schválení návrhu prerušil aktuálne rokovanie až do termínu hlasovania.

11:20 Michal Šipoš (OĽANO) v pléne nečakane požiadal o tridsaťminútovú prestávku na rokovanie poslaneckých klubov. Hlasovanie presunuli.

10:59 Vládna koalícia už dávno stratila dôveru. Slovensko nutne potrebuje predčasné voľby, po ktorých sa zostaví stabilná a kompetentná vláda. Vyhlásil to predseda republikovej rady mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia László Sólymos. "Táto vláda a koalícia aj bez dnešného hlasovania už dávno stratila dôveru. Dôveru ľudí, ktorú si táto garnitúra už nikdy nezíska späť," uviedol Sólymos v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.

Šéf platformy Mosta-Híd v rámci Aliancie Konrád Rigó dodal, že poslanci Národnej rady (NR) SR odďaľovaním volieb len zhoršia situáciu v spoločnosti. "Kvôli jednému roku pri moci hazardujú s budúcnosťou našich detí. Dávajú čas na posilnenie práve tým, proti ktorým vraj bojujú zo všetkých síl. Teraz je čas na odchod s nádejou nového začiatku," skonštatoval.

10:49 Juraj Blanár (Smer -SD) na sociálnej hovorí o netrpezlivosti poslancov nad koalíciou. "V posledných hodinách pred hlasovaním o nedôvere vlády sledujeme vyjadrenia koaličných alebo bývalých koaličných poslancov, ako stratili trpezlivosť s touto koalíciou. A niektorí ju nazývajú rovno „sektou“," píše poslanec pričom zrejme naráža na vyjadrenie Jána Krošláka. "Pri takýchto hlasovaniach sa preukážu skutočné charaktery jednotlivých poslancov a výhovorky tu neobstoja," doplnil Blanár

10:47 Juraj Šeliga (Za ľudí) prezradil svoje očakávania na sociálnej sieti. "Žiaľ všetko nasvedčuje tomu, že príbeh pádu Radičovej vlády sa dnes bude opakovať!"

10:45 "Odchádzam do parlamentu, kde sa dnes rozhoduje o budúcnosti demokratického Slovenska- aj o budúcnosti našich detí," napísala vicepremiérka a predsedníčka Veronika Remišová na sociálnej sieti krátko pred rozhodnutím o osude vlády.

10:43 Občiansko-demokratická platforma žiada premiéra Eduarda Hegera a predsedu hnutia OĽANO, aby sa do poslednej chvíle usilovali o takú dohodu so stranou SaS, ktorá aj za cenu rekonštrukcie vlády zabráni jej pádu. Tento krok by zároveň umožnil nájsť novú demokratickú väčšinu na podporu vlády Eduarda Hegera.

10:32 Igor Matovič si pred hlasovaním kopol do SaS a PS. "Potrebujú vyhrať, a predsa nejaký hlas zabezpečený mafiou im smrdieť nemôže," dodal expremiér a súčasný minister financií s tým, že poslanci podľa neho vymenili kabát a namiesto sľúbeného boja proti korupcii sa spikli s najväčšími korupčníkmi v histórii Slovenska. Viac si prečítate TU.

10:31 Len pár hodín po vystúpení Martina Borguľu z klubu Sme rodina ohlásil odchod ďalší poslanec. Ján Krošlák vystupuje z klubu a zároveň prezradil, že hodlá povaliť vládu. Viac si prečítate TU.

10:30 Tesne pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) Martin Borguľa vystúpil z klubu Sme rodina a prezradil, že bude hlasovať za pád vlády. Viac si prečítate TU.