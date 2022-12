Hegera čaká dosiaľ najťažší deň: Padne dnes vláda?! Výsledok hlasovania môže prekvapiť

Parlament dnes čaká hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Rokovací deň sa začne o 9:00, hlasovanie je naplánované na 11:00.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali dvadsiati poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a desiati poslanci Hlasu - sociálna demokracia (Hlas-SD). Návrh odôvodňujú tým, že vláda ohrozuje základy ústavnosti a dôvery v demokratický režim. „Vláda SR zlyháva v manažovaní vážnych kríz, ohrozuje tým obyvateľov, výsledkom čoho je stupňovanie napätia v spoločnosti, zvyšujúca sa nedôvera v inštitúcie a v systém ako taký, čo priamo ohrozuje našu demokraciu,“ píše sa v návrhu. Podaním návrhu na vyslovenie nedôvery vláde chcú zároveň vyjasniť, kto v parlamente vládu podporuje.

"Chaos, neschopnosť a hanba sú slová, ktoré najlepšie vystihujú vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO)," povedal predseda SaS Richard Sulík vo svojom vystúpení v rozprave v rámci mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery vláde. Podľa neho je to vláda Eduarda Hegera na papieri, v skutočnosti je to vláda Igora Matoviča (OĽaNO) a Borisa Kollára (Sme rodina). Vláde vytkol chaos, zlý návrh rozpočtu, hazardovanie s verejnými financiami, nezvládnutie migračnej krízy a rokovania s lekármi, ako aj rezignovanie na boj proti korupcii. Kritizoval, že vláda hlasuje spolu s fašistami a tiež to, že nedokázala uľahčiť život ľuďom z LGBTI+ komunity.

Zároveň zdôraznil, že SaS sa už určite do vlády nevráti a celý ich poslanecký klub bude jednotne hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Predčasné voľby už teraz podľa Sulíka nedávajú veľký zmysel. Ako možné alternatívy v prípade pádu vlády načrtol štyri možnosti - vládu v demisii, pričom dôležité rozhodnutia by musela odsúhlasiť prezidentka, novú koalíciu – 76-ku, rekonštrukciu vlády alebo úradnícku vládu.

Premiér Eduard Heger vyzval SaS, aby demokrati držali spolu, pretože inak sa dostane naspäť k moci Rober Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD). Hlasovanie podľa neho nebude o Hegerovi, Matovičovi či Kollárovi, ale o poctivých policajtoch, prokurátoroch či sudcoch, o reformách a obnove Slovenska, o demokracii a o geopolitickom ukotvení Slovenska v demokratickej časti sveta.

Vyzdvihol uskutočnené reformy, prorodinnú politiku, rozviazanie rúk spravodlivosti a jasnú zahraničnú politiku jeho vlády. Vyzval všetkých demokratických politikov, aby neopakovali chyby z minulosti, keď sa po povalení vlády Ivety Radičovej dostal k moci Robert Fico, ale aby podržali vládu.